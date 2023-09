Suur-Posti 9 elanike Tiia Reinbachi ja Ilona Lauri jutu järgi on kõnniteedeta tänavalõik eriti ohtlik koolilastele, kes kasutavad kesklinnast tulles just seda teed, et jõuda Pernova tehnikamajja. Õpilasi liigub seal palju, sest tehnikamajas toimuvad kesklinna koolide tööõpetustunnid ja huviringidki.