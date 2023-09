Video ⟩ Hiljuti tööd alustanud tuugenipargist leiti surnud kotkas

Kotkaklubi Pärnumaa koordinaatori Raivo Endreksoni sõnade kohaselt on Tõllas elu kaotanud suur lind tänavu juba kolmas kotkas, kes Pärnumaal tänavu tuulegeneraatori tõttu hukkunud. Sellest aastast on teada kaks juhtumit ka Lääneranna vallast Virtsu kandist, kus tuugenite alt leiti kahe merikotka surnukehad.

Kui palju neid hukub, on Sellise sõnutsi väga keeruline öelda, sest seireandmetesse iga juhtum ei jõua. “Kõiki hukka saanud linde üles leida, eriti kui tuuliku ümber on võsa või kõrgem rohi, on raske,” möönis ta. “Iga tuulepargi juures keegi seda iga päev ei jälgi. Kui käia mingi ajavahemiku järel seiret tegemas, on metsloomad osa hukka saanud linde ära viinud.”