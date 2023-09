Kas Keskerakonnas hakatakse pärast uue juhtkonna valimist uksi paugutama või lastakse emotsioonidel lahtuda?

Ehkki juba enne Eesti suurima liikmeskonnaga partei erakorralist kongressi jagunes toetajaskond parteijuhiks kandideerinud Mihhail Kõlvarti ja Tanel Kiige vahel peaaegu võrdselt, rääkisid emma-kumma poolehoidjad, et konkurendi paremuse korral kaalutakse parteist väljaastumist.

Pärnumaalgi oli toetajaid mõlemal: Pärnumaa piirkonna juhatus teatas, et toetab Kiike, Pärnu linnavolikogu fraktsioon andis teada, et on Kõlvarti selja taga.