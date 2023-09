Pildid ⟩ Ajaloolise purjelaeva veepealne elu lakkas

Veel selle aasta alguses oli ta optimistlik ja lootis, et saab sõitva puupurjeka juba suvel vette tõsta. Paraku osutus see helesiniseks unistuseks. Suve hakul sai mittetulundusühingule selgeks: nad ei suuda laeva taastada. “Saime aru, et see tööde maht ja raha, mis sinna alla paneme, on meeletult suur,” rääkis Tamm. “Jõudsime punkti, kus mõistsime, et enda organisatsiooniga ei suuda me sellega toime tulla.”