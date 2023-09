Keskkonnaagentuur andis halvenevate ilmaolude tõttu kogu Eestile hoiatuse

Sünoptik Kairo Kiitsak andis sotsiaalmeedias teada, et õhtuks on avamerel juba puhanguid 18–23 meetrit sekundis, öösel tuul tugevneb veelgi. Pärast keskööd on keskmine tuule kiirus prognoositavalt 15–21 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul ka mandril ja on kogu Soome lahe ulatuses väga tormine, puhangud võivad küündida kuni 30 meetrini sekundis.