Linna pakutud lasteaiakoht valmistab perele peavalu

Tralli lasteaed asub Kuldse Kodu kandis Kiige tänaval. Veebilehel peatus.ee avaldatud sõiduplaani kohaselt peab Papsaarest sinna sõitma vähemalt kahe bussiga. Esimeste nädalate logistika ongi ema sõnutsi olnud paras peavalu. “Autoga saan umbes 45 minutiga tööle, aga eri bussidega ja jala kulub poolteist tundi, mis on nii minu kui laste jaoks liig,” märkis nördinud pereema Keidi.

Septembri teisel nädalal, kui paar nädalat oli juba kahe lasteaia vahet seigeldud, pöördus Keidi Pärnu linnavalitsuse poole lootuses, et ehk annab miskit siiski muuta. Lahenduseks pakkus linn mõlemale lapsele kohta ühes ja samas lasteaias: Mai piirkonnas Pöialpoisi lasteaias. Peale järjekordse ja laastava mõjuga keskkonnavahetuse räägib selle variandi kahjuks Keidi meelest seegi, et sinna on pere kodust ligemale 12 kilomeetrit. Seda varianti nad ei kaalu.