Graafik ⟩ Poolel Pärnus kogutud puutäidel leiti haigustekitaja

Puugipealinna tiitli saab uuringu andmete järgi omistada Valgale, kus Priimetsa terviseradadelt koguti 213 puuki ehk 100 ruutmeetri kohta 26,63. Vähemalt ühe haigustekitajaga oli seal 151 puuki ehk 70,9 protsenti “saagist”. Sealsed rajad on kitsapoolsed ja peamiselt tallatud, mitte erivarustusega rajatud ega pinnakattematerjaliga kaetud. Need tingimused on loonud puukidele soodsa elukeskkonna.