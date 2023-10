Pildid ⟩ Põhja-Pärnumaal tähistati rahvusvahelist muusikapäeva koos presidendiga

President oli huvitatud ka pärast haldusreformi toimunud arengutest ja võimalikest murekohtadest Põhja-Pärnumaal. “Põhja-Pärnumaa vaatab julgelt tulevikku ja olenemata möödunust, liigume kindlal sammul edasi. Meie vald on suur ja kindlasti on eri valdade liitmine olnud suur proovikivi, kuid siinkohal tuleb tunnustada meie meeskonda, kes on sellega parimal võimalikul viisil hakkama saanud,” vastas vallavanem.

“Meil on palju häid ideid ja need ei lõpe! Täna on tähtis tegutseda ja anda võimalus inimestele olla osa loomisrõõmust. Meil on väga palju häid inimesi, kellega koos saame palju korda saata,” lisas Põhja-Pärnumaa kultuuriprojektide nõustaja Aivar Mäe.