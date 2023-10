Uus hindamine toob ligi 5000 pärnumaalasele maamaksukohustuse

Sellest 4831st 1438 on uued maaomanikud ja 3393 need, kelle maamaks 2023. aastal oli ühe kohaliku omavalitsuse piires alla viie euro. Kui tasu jäi alla viie euro, siis maksu ei määratud ja tasuma ei pidanud, kuid maa väärtuse uue hindamise tulemusel 2024. aastast maamaks tõuseb.

Maksu- ja tolliameti (MTA) e-teeninduses on kolmapäevast näha 2024. aasta maamaksuprognoos. Selle eesmärk on maksu- ja tolliameti maamaksu teenusejuhi Riita Parksepa sõnutsi anda inimestele ülevaade 2024. aasta maamaksukohustuse hinnangulisest suurusjärgust. Lõplik summa arvutatakse tuleva aasta 1. jaanuari seisuga.

“Inimestele on jäetud üle kahe kuu, et vajadusel täpsustada oma maa väärtusega seotud küsimusi korralise hindamise teinud maa-ametiga, maksumäärad kehtestanud kohaliku omavalitsusega või vaadata üle andmed kinnistusraamatus,“ märkis Parksepp.

Kuigi maa väärtus Eestis on võrreldes viimase hindamisega 8,3 korda tõusnud, ei tõuse maamaks 2024. aastal samas suurusjärgus. Selle ärahoidmiseks vähendati maksumäärasid ja seati kümneprotsendiline piirmäär. See tähendab, et üldjuhul ei suurene maamaks võrreldes eelmise aastaga rohkem kui kümme protsenti. Kui kümme protsenti on vähem kui viis eurot, siis kasvab maamaks viie euro võrra.