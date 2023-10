Hoiatus ⟩ Torm võib põhjustada puude murdumist ja elektrikatkestusi

Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt pöördub tuul homme kõikjal loodesse ja on tormine, puhanguid on sisemaal kuni 23, rannikul kuni 30 meetrit sekundis. Tormituul ja tugev vihmasadu ühes äikesega põhjustavad puude murdumist. Elektrikatkestuste oht on suur.