Selgusid Pärnu linna parimad haridustöötajad

Tõnu Tamm Foto: Haide Rannakivi

Aasta gümnaasiumiõpetaja - Tõnu Tamm, Pärnu Koidula Gümnaasium

Tõnu Tamm on jätnud paljudele oma õpilastele ereda mälestuse, ta on andnud olulise panuse reaal-, loodus- ja inseneriteaduste populariseerimisse. Füüsikaõpetajana on ta pälvinud mitmeid aastaid järjest õpilaste lemmikõpetaja tunnustuse, mis kinnitab, et tema õppetunnid on sisukad ja aktiivsed ning õpetaja on isiksusena mõjus ja meeldejääv. Tamm on armastatud klassijuhataja ja õpetaja, kes juhendab tehnikalaseid õpilasuurimusi ja praktilisi töid ning innustab õpilasi osalema füüsika- ja tehnikaalastel võistlustel ja olümpiaadidel.



Silvi Tolmats Foto: Haide Rannakivi

Aasta klassijuhataja - Silvi Tolmats, Audru Kool

Silvi Tolmats on sõbralik, toetav ja aktiivne klassijuhataja, kelle innustusel võtavad õpilased osa kõikidest klassi ja kooli ühisüritustest. Mitmed tema endised õpilased on tema tänaste õpilaste lapsevanemad. Tolmats on üks nendest inimestest, kelle kohta võib öelda “sündinud õpetajaks”. Ta on alati valmis kuulama, seletama, innustama ja vajadusel lohutama. Ta on väga ettevõtlik, aga samas rahulik ja empaatiline, mistõttu tulevad õpilased tema mõtete ja algatustega lihtsasti kaasa. Lapsevanemad kirjeldavad Silvi Tolmatsit kui klassijuhatajat, kelle poole võib pöörduda iga küsimusega.



Laura Junson Foto: Haide Rannakivi

Aasta huvialaõpetaja - Laura Junson, Pärnu Muusikakool