Päästeamet palub inimestel kodus püsida

Päästjatel on eilsest õhtust tulnud üle 600 korra sõita likvideerima tormituultest tingitud ohte. Elektrita on jäänud üle 39 000 majapidamise.

Kõige rohkem sündmusi on siiani olnud Lääne regioonis (220) ning Põhja regioonis (190). Lõuna regioonis on registreeritud siiani 113 sündmust ja Ida regioonis 89. Enamasti on tegemist sõiduteedele või elektriliinidele kukkunud puudega. Mesi hinnangul ei ole nii pikaajalist ja tervet Eestit hõlmanud tormituult mitmekümne aasta jooksul ette tulnud.