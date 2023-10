Politsei: Ähvarduste suhtes ei tohi valvsust kaotada

Politsei andis teada, et suurele hulgale Eesti asutustele saadetud ähvarduskirjade puhul ei ole viiteid, nagu oleks tegemist muu kui rämpsuga. Nii on korrakaitsjad andnud kirjasaajatele juhised, et evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel. “Meie patrull- ja piirkonnapolitseinikud suhtlevad otse kõikide asutuste juhtide ja töötajatega, kes säärase kirja said, ja jagavad neile käitumisjuhiseid,” avaldas Lääne prefektuur täna oma sotsiaalmeedia lehel.