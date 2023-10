Tori vald nimetas oma aukodanikuks kultuurihinged

Vilja Alamaad teavad Are kandis kõik, ta on kohalikus elus aktiivselt kaasa rääkinud aastakümneid. Alamaa on vallavolikokku kuulunud nii enne kui pärast haldusreformi ja osaleb praeguse volikogu kultuurikomisjonis. Ta on tegutsenud vabatahtlikuna ja lööb kaasa mittetulundusühingutes Hoolivad Südamed, Are Sõbrad ja valla heakorrakonkursside žürii töös.

Viimastel aastatel on Alamaa entusiasm kandunud Are piirkonnast kaugemalegi: tema eestvõttel on elavnenud Tammiste, Eametsa ja Kilksama kogukond ja kultuurielu.

Argo Juske on aastaid juhatanud Tori rahvamaja. Tema algatusel on rahvamaja tegevus laienenud vanast magasiaidast palju kaugemale, näiteks rappa, põrgusse, parki, kirikusse, muuseumisse ja puukuuri. Tori valla kultuurikeskuse kultuurikorraldaja töö kõrvalt dekoreerib Juske ruume. Tema kujundatud ruumid on saanud omamoodi kaubamärgiks kogu Tori valla sündmustele, kuid tuntust on ta sellega kogunud märksa kaugemalgi.



Aasta tegija tiitli pälvinud Mariann Pärnoja on 12. augustil Toris peetud Tori valla tantsupeo Põrgu Wärk lavastaja. Pidu tõi kokku ligemale 300 tantsijat nii Tori vallast kui kaugemaltki.