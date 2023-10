Eksperdid valisid välja, kus hakkab Rail Balticu raudtee Pärnust lõuna pool kulgema

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi planeeringute valdkonnajuhi Eleri Kautlenbachi selgitusel hindasid eksperdid raudteele uue asukoha leidmisel kuue alternatiivse sihi keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Esmalt hinnati, kuidas need kuus mõjutavad üleeuroopalisse looduskaitsealade võrgustikku kuuluvaid Natura alasid. Selgus, et kõik avaldavad neile ebasoodsat mõju. Kuna nõuete kohaselt peab valima Naturat vähim mõjutava variandi, jäeti kõrvale kolm esialgset versiooni.

Paraku ei ole valituks osutunud variant Kautlenbachi sõnutsi ideaalne. Nimelt tekitab see Luitemaa linnualal barjääri metsise eri asurkondade vahele. See omakorda mõjutab metsise elupaikade sidusust ja populatsioonide elujõulisust. Lahenduseks on raudtee rajamisega kaasnev ebasoodne mõju teistviisi kompenseerida, luues metsisele piirkonda uusi elupaiku. Seda tehakse Kautlenbachi teatel enne raudtee ehitamisega alustamist, et lõppkokkuvõttes ei läheks metsiste elu raudtee tõttu halvemaks.