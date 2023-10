Galerii ⟩ Põhja-Pärnumaa vald tänas aastapäevapeol tublisid inimesi

Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalvaldkonna tunnustused

“Aasta sotsiaaltöö edendaja 2023” Ene Sumre. Ta on pikaaegse sotsiaalvaldkonna kogemusega töötaja, kes on oluliselt panustanud piirkonna koduhooldus- ja erihoolekandeteenuste edendamisse. 18 aasta jooksul on olnud ta eri rollides ja osutanud mitut sotsiaalteenust. Ta seisab alati oma klientide heaolu eest. Murekohad saavad tänu tema positiivsusele ja rõõmsameelsusele kiiresti lahendatud. Ta ei pelga raskusi ja seetõttu on ta enda teadmata sattunud mentoriks ja usaldusisikuks uuele koduhooldustöötajale või tegevusjuhendajale. Kolleegina on ta asendamatu kaaslane, kellega minnakse luurele ja lahinguväljale!

“Aasta sotsiaaltöö edendaja 2023” Merlin Jürgenson. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud aastast 2017, kui sai esimesed kogemused tegevusjuhendaja ja koduhooldustöötajana. Selle aja jooksul on ta jätnud endast kustumatu mulje klientidele, partneritele, kolleegidele ja tööandjale. Tema sära peitub eelkõige avatud suhtumises, uuendusmeelsuses ja järjepidevuses. Oma positiivse ja lahke ellusuhtumisega suudab ta inimestes tekitada turvatunde ja usalduse. Tal on oskus märgata inimesi ja pöörata tähelepanu nendele asjadele, mida paljud teised ei märka. Tema jaoks ei ole probleem lahendada tegevusjuhendaja või koduhooldustöötaja rollis olles sanitaartehnilisi probleeme või organiseerida kodutehnikat, kui see on vajalik tema kliendi heaoluks. Selliste spetsialistidega oleks maailm tõesti palju hoolivam paik!

“Aasta sotsiaaltöö edendaja 2023” Reelika Tiismaa. Tema algatusel ja ettevõtmisel on kahel aastal (2021 ja 2022) tehtud kogukonna abiga jõulukingitusi Põhja-Pärnumaa valla perede lastele. Meie seas on palju peresid, kellel ühel või teisel põhjusel ei ole võimalik oma laste salasoove jõulude ajal täita. Laste siiras rõõm saadud kingitustest on olnud see, mis näitab, kui olulised on sellised ettevõtmised. Hoolimata sellest, et jõuluaeg on kiire ja toimekas, on ta leidnud aja, et organiseerida oma pere ja laste kõrvalt jõulukingitusi neile lastele, kellel muidu mõnigi soov täitmata jääks. Kingitusi on olnud mõlemal aastal umbes 40 ringis ja need on sotsiaaltöötajate ja lastekaitsespetsialistide abiga peredele jagatud. Perede rõõm ja tänutunne saadud jõulukingituste üle on olnud suur ning teinud südame soojaks.

Andmed: Põhja-Pärnumaa vald