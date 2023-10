Pärnu pereema pälvis lasterikaste perede liidu tunnustusauhinna

“Pärlipüüdja auhinnaga tunnustame vanemaid, kes oma südikuse, töökuse ja heatahtlikkusega on tõeliselt inspireerivad,” ütles liidu president Aage Õunap.

Pärlipüüdja auhinnal on kaks kategooriat: teenäitaja ja rajaleidja. Teenäitaja tunnustus antakse lasterikka pere vanemale, kes on silma paistnud uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist ja elujõulist eesmärki.

Teenäitaja tunnustusauhinna pälvis tänavu nelja lapse ema Triin Jõgeva. Triin on vapralt seljatanud rinnavähi ja samal ajal lõpetanud Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni eriala. Teekond koos haiguse ja kõrgkooliga oli täis katsumusi, kuid nagu ütleb Triinu auhinnale esitanud tütar Eiriin, on ema moto alati olnud: “Saame alati hakkama! Pole sellist olukorda, kust väljapääsu ei ole!”

Ta on kogemusnõustaja, pakkudes tuge inimestele, kes seda enim vajavad. Triin on 20 aastat töötanud andmespetsialistina ning teinud aktiivselt üleskutseid nii televisioonis kui ka ajakirjanduses, rääkides nii vaimse kui ka füüsilise tervise olulisusest. Oma tohutu tahtejõu ja töökusega on ta eeskujuks oma perele, sõpradele, kolleegidele ja paljudele teistele inimestele enda ümber.