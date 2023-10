Sindi kärestik aitas maakonnal rohelise sihtkoha tunnustuse saada

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna kvaliteedikoordinaatori Imbi Lepik-Martinsoni sõnutsi on kestlik turism väga kompleksne teema, hõlmates tegevusi ja valdkondi, mida alati ei pruugita osata kestlikkusega seostada. “Oleme kestlikkuse all harjunud mõtlema ennekõike loodushoidu ja kliimakriisiga tegelemist, ent kestlikus turismis peetakse ka kogukonna kaasatust ja heaolu samavõrd olulisteks,” selgitas ta.

Lepik-Martinson selgitas, et jätkusuutliku turismi mitmekülgsust peegeldab hästi tipp-100 lugude konkurss, kus kuues kategoorias konkureerivad väga eriilmelised lood, mis on seotud näiteks kultuuri ja traditsioonide, aga ka looduse ja maastikukaitsega. “Spekter on lai, aga kõik need lood aitavad esile tuua sihtkoha kestlikke väärtusi ning konkursiga ärgitatakse sihtkohti oma edulugusid külastajatelegi rääkima,” lisas ta.