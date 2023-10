Galerii ⟩ Metsapoole põhikooli juubelit väisas üle 80 aasta tagasi lõpetanud vilistlane

Õhtu jätkus Treimani rahvamajas, kus esinesid vilistlased ja tantsuks mängis Eliise Karu bänd, mille järgi oli vilistlastel mõnus näidata kooliajal omandatud oskusi, sest kooli õppekavas on 1.–6. klassi lastel tantsutund. "Oli tore neid tantsupõrandal jälgida ja mõelda, et selle oskuse on nad oma kodukoolist kaasa võtnud ja on jätkuvalt tantsuhimulised," märkis direktor.