Metsküla kool on kevadest saati saanud annetustena märkimisväärse summa

Annetajate toel on alates märtsikuust kogunenud Metsküla kooli püsimajäämiseks 85 000 eurot. Annetajaid on kokku üle poole tuhande. Paljud on annetanud korra, mitmed kaks korda ning mõni isegi iga kuu. Selle raha eest on ostetud õppevara litsentse, töövihikuid, õppevahendeid. Oktoobris–novembris saab õpetajatele ja kokatädile palkagi maksta. Samast summast on kaetud kohtukulusidki suurusjärgus ligemale 10 000 eurot.