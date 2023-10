Liivi lahel kahaneb räimepüügikvoot 17 protsenti, mis on 17 527 tonni ehk umbes 2500 tonni vähem kui tänavu. Tegu on ainsa heas seisus oleva räimevaruga ja sellist kvoodikõikumist võib pidada tavapäraseks. Ent Läänemere avaosa räimepüügikvoot väheneb 43 protsenti ja peale selle keelatakse traalpüük vahetult enne kudemist, et kaitsta kudekoondeid.