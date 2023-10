Jalgpallihalli tutvustanud Pärnu spordikeskuse kinnisvarahalduri Raivo Sala sõnutsi on Loode-Pärnusse püstitatud pneumohall eriline selle poolest, et sellel on suur katuseaken, mille kaudu paistab sisse looduslik valgus. Idee, et katusel võiks olla selline valgust läbilaskvast materjalist aken, tuli ülejäänud riikide kogemusest. Tänu sellele loodetakse kokku hoida elektrienergiatki.