Ainuke asi, mida Metsküla kooli lapsevanemad veel soovivad on see, et lapsed saaks õppida kuni erakooli loomiseni endale turvalise Metsküla kooli ruumides tuttavate õpetajate käe all. Kohtuvaidluse käigus on neile jäänud mulje, justkui poleks selleks juriidilist võimalust.