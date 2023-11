Vallavolikogu esimehe teatel on kohtumenetluse käigus läbirääkimised pooleli. Varem on lapsevanemate esindaja Silvia Lotman ette heitnud, et pole olnud sisulisi läbirääkimisi, kus oleks koos laua taga istutud ja arutatud, mis ühele või teisele poolele sobib. Vahetatud on vaid kirju. Reinmaa ei nõustu selle väitega, kuna tema sõnul on kompromissi leidmiseks kohtusaalis toimunud kaks istungit, millest ühte oli kaasatud haridus- ja teadusministeerium.