Laupäeval avaneb võimalus kohvikus oma vaimse tervise muret jagada

Vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud, peaasi.ee heaks töötavad vabatahtlikud on kohvikus olemas kella kahest kuueni. Nad on eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel kiri “Olen olemas”. Aega broneerima ei pea.

Oktoobris tegi Pärnu Postimees intervjuu Pärnus vaimse tervise kohvikusse panustava vabatahtliku Karmen Koppeliga, kes tõi esile, et just ärakuulamine on see, mida inimesed peamiselt tahavad ja ka vajavad.