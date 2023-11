Uuest aastast tõuseb haugi ja ahvena alammõõt ning vimmale ja säinale hakkab kehtima päevalimiit

Kalapüügieeskirja muudatuste eesmärk on kindlustada kalavaru hea seisund. Eestile majanduslikult olulisest kalavarust on heas seisus vaid 42 protsenti. Rannikuliikidest on halvas seisus näiteks Pärnu lahe ahven, koha, haug, siig. Parandamaks kalavaru seisundit, muudetakse valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel kaldajoonele vastavaks jõgede suudmealade koordinaate, täpsustatakse jõesuudmete keelualasid ja Peipsi järvel lisatakse suudmete keelualasid, et kalad saaksid vabalt rännata koelmutele. Haugi ja ahvena populatsiooni taastamiseks ja turgutamiseks suurendatakse haugi alammõõtu 50 sentimeetrini ja ahvenal meres 21 sentimeetrini. See peaks tagama vähemalt ühe aastakäigu kalade sigimise enne püügimõõtu jõudmist.