Inglipuu täidab üle 100 kohaliku lapse soovi

Maxima Eesti tegevjuhi Kristina Mustoneni sõnutsi on asjad, millest Pärnu lapsed unistavad, lihtsad. Palju soovitakse näiteks puldiautosid, maiustusi, arendavaid mänguasju, maalimistarbeid, kõrvaklappe, puslesid, nukke, kaisukarusid, plastiliini ja voolimissavi. “Keerulistel aegadel ei saa pered lubada endale ka meelelahutust ja seetõttu soovisid paljud lapsed kinkepileteid perega ühise aja veetmiseks mänguparkides või veekeskustes,” märkis Mustonen.

Tänavu soovitakse koguda 2353 kinki, neist 113 Pärnus. “Paljudele lastele on inglipuult saadud kink ainuke jõulukink ja seepärast on väga oluline, et laste soovid saaksid heade eestimaalaste abiga täidetud,” lisas Mustonen.