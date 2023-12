ERRi legendaarne korrespondent läheb pensionile, uus toimetaja tuleb politseist

“Oleme Ester Vilgatsile väga tänulikud pikaajalise pühendunud töö eest ERRi uudistetoimetuses. Kristi Raidla eestvedamisel on Pärnu ja Pärnumaa sündmused kindlasti ka edaspidi hästi kajastatud,” ütles ERRi uudistetoimetuse juht Anvar Samost.

Oktoobris 70 aasta juubelit tähistanud Vilgatsi sõnutsi on ta passi järgi juba mõnda aega pensionär olnud, aga nüüd läheb ametlikult pensionile.

28 aastat ERRi uudistetoimetusele kaastööd teinud ja Pärnumaa korrespondendina ametis olnud Vilgatsi sõnade järgi on tal sel kuul enne ametist lahkumist pea iga päev käsil mõni raadiouudis ja kokku lepitud paar telelugugi. “Ei teagi, kuidas ma need asjad ära teen, hääl on natuke ära,” muretses ta.