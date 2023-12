Pildid ja video ⟩ Teisel tüdrukute hokipäeval huvilisi jagus

See oli üks osa hokimängu ABCst, mida Rehe teist korda toimunud tüdrukute hokipäeval huvilistele tutvustas. Püstitõusmisele järgnesid erinevad uisutamise elemendid, hokikepi käeshoidmise, litri söötmise ja löömise õpetused. "Päris nii, et annad tuimalt kaika kätte ja ütled, et mine, ka ei saa," lausus ta.