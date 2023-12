Pärnumaale saadetakse musti jõulukaarte veidi vähem kui mullu

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul paistab, et kaardisaajad teevad endast kõik, et tõusta mõne traagilise avarii põhjustamisega järgmiseks esiuudiseks. «Nende käitumine liikluses on hoolimatu ja ohtlik,» lisas ta ja kirjeldas, et kõige sagedamini ületavad korduvrikkujad kiirust, sõidavad tehniliselt mittekorras sõidukiga, eiravad punast foorituld või istuvad rooli purjuspäi.



Suurim liiklushuligaan on sel aastal 22aastane Jõgevamaa noormees, kes on politseile silma jäänud 13 korral nii kiiruse ületamiste kui ka muude väiksemate rikkumistega. Kõikide süütegude eest määratud trahvid on tal senini tasumata. Kurvaks teeb asjaolu, et ka eelmisel aastal oli noormees kaardisaajate esikolmikus. Eelmise aasta suurim huligaan on samuti tänavuste kaardisaajate hulgas, kuid õnneks oluliselt väiksema arvu rikkumistega kui mullu.

Kuid kõige rohkem on kaardisaajate hulgas 2004. aastal sündinud noormehi. «Korduvate rikkumistega paistavad silma nii-öelda uue aja noored rullnokad. Paratamatult tekib küsimus, et kuidas sellise käitumise ja suhtumisega on üldse juhtimisõigus saadud - olles ise sündinud 2000ndatel, liiklevad nad nagu oleks ikka pöörased 90ndad,» rääkis Loigo.

Pärnumaal saab sellise jõulukaardi 42 inimest. Foto: PPA Kommunikatsioon

Näiteks noorim korduvrikkuja on 16aastane Harjumaa noormees, keda noorele eale vaatamata on politsei juba peatanud neli korda ja seda raskete rikkumistega. Probleemideks on olnud nii juhtimisõiguse puudumine, registreerimata sõiduk, alkoholijoove ja korra on poiss politsei eest üritanud ka ära sõita.