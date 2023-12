Soolatatud kõnniteedele tekib märg lumelopp, milles on hoopis raskem kõndida. Kuid seal, kus lumi on üksnes ära lükatud, on kinni tambitud lumega pind kõva ja liikuda lihtne. Soolatatud jalgteedel pole ka võimalik last kelguga vedada. Miks kõnniteid siiski soolatatakse?