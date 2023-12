Kahe Pärnumaa tüdruku tööd pääsesid metsapostkaardi kogumikku

Žürii esimees, raamatute illustraator Tuulike Kivestu-Rotella sõnutsi nägid nad väga palju toredaid ning heal tasemel joonistusi. Lisaks teostusele hinnati ka ideed ja originaalsust ning seda, kas joonistus töötab postkaardi kujundusena. «Mõne töö väljajäämisel saigi lõpuks põhjuseks see, et ehkki tegu oli toreda pildiga, ei oleks see toimima hakanud postkaardil,» selgitas ta hindamiskomisjoni töö tagamaid.