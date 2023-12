Koduotsija ⟩ Kas Süsi veedab oma esimesed jõulud tõesti varjupaigas?

Musta kasuka järgi nime saanud miisu veel pisut pelgab inimesi, ent uudishimu saab hirmust tihtilugu võitu. Pärnumaa loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss on kindel, et kassist saab uues kodus asja. «Väga väikeste lastega koju me teda ei soovita, sest ta ise vajab veel tegelemist. Küll sobib ta hästi kokku teiste kassidega,» rääkis Juss ja soovitas Süsi südame võitmiseks appi võtta kiisumaiused.

Kuigi musta kassi on ajast aega peetud maagiliste võimetega nõiduslikuks olendiks, kinnitavad need, kel kodus musta värvi lemmik, et need nurrumootorid on samasugused armsad ja vahvad pereliikmed nagu kõik teist tooni kasukaga liigikaaslased.