Video ⟩ Saarde volikogu esimehe umbusaldamine kiskus kirglikuks

Opositsiooni esindajad panid Tammistile süüks, et ametnik ajab liiga sageli segamini avalikud ja erahuvid ning teda iseloomustab omakasupüüdlikkus isikliku kasu saamise eesmärgil, reisikihk valla raha eest, silmakirjalikkus, koostöötahte puudumine ja suhtlemisoskamatus volikogu eri pooltega. Seitsme voliniku allkirjaga umbusaldusavaldus esitati volikogu eelmise eelmisel istungil.

Tammist ütles, et ei saa talle esitatud süüdistustest aru, ja küsis nende kohta opositsiooni esindajatelt täpsustusi. Kui ta soovis vastust Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajalt Margus Kukelt, ütles too, et mitte volinikud ei pea esimehe küsimustele vastama, aga volikogu esimees peaks märkustele vastused andma.