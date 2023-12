K9 haubitsa ristimise õiguse eest käidi heategevusoksjonil välja 1400 eurot

Enim köitis enampakkumisel osalejate huvi võimalus panna K9 haubitsale nimi. Seni on sellise au osaliseks saanud vaid kaitseväes töötanud inimesed ja eelmise aasta oksjoni võitja. Tihedas rebimises soetas selle õiguse tänavu 1400 euro eest produtsent Priit Mikk.

Kaitseministeerium annetas oksjonile elektrikitarri, mis on Oleksandr Kornijenko kingitus Eestile, tänamaks Eestit Ukraina abistamise eest. Kornijenko on Ukraina ülemraada ehk parlamendi esimene asespiiker, kes külastas Eestit 2022. aasta detsembris. Nii nagu on Carolin Illenzeeri fondi südameasi olla olemas vigastatud või langenud kaitseväelaste lastele, keskendub ka Kornijenko oma töös peamiselt noortele.