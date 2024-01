Pärnumaal on Keskerakonna siinse piirkonna esimehe Avo Keele jutu järgi tööõhkkond hea. Üleeile said erakonna siinne juhatus, Pärnu linnavolikogu fraktsioon ja teised aktiivsemad liikmed mitteametlikul koosolekul kokku ja neil polnud teavet, et tänavuse lahkujate lainega oleks keegi siinmail kaasa läinud. Keele sõnutsi on viimasel ajal üldse Pärnumaalt Keskerakonnast lahkutud väga vähe. Eks neid vahel ikka lähe, aga tuleb juurdegi.