Volikogu tunnustas vapimärgiga nelja inimest

“See on paras üllatus. Sellist asja ei osanud ma aimatagi,” ütles Kask, kui kuulis, et Pärnu linnavolikogu on otsustanud teda linna vapimärgiga tunnustada. “Vähemalt on see tore üllatus. Muidugi tõstab see meeleolu, aga ma pole teinud ühtegi oma tegemist mõne märgi või auraha pärast.”

Kask ütles, et Eesti Vabariik on olnud tema lapsepõleveunistus ja see on täide läinud. “Südamel on see, et viimasel ajal kakleme omavahel. Oleme niigi väike rahvas ja kaklemise ja solvamisega midagi ei tule,” lisas ta.