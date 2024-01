Kui suurt majanduslikku kahju põhjustavad kettidele poekärude vargused?

Autoaknast seda juhuslikult pealt näinud linlane märkab hiljem sealt mööda sõites, et poekäru on endiselt sealsamas kesk suvepealinna talvist linnasaginat, aga nüüd juba kaunite saatjateta.

Selles pole mõistagi midagi haruldast: eks poodide lähedal ole ostukärusid ennegi nähtud. Kui Pärnu jõest on koristustalgute käigus välja sikutatud kraami, mis loodusesse ei kuulu, on peale jalgrataste, liiklusmärkide ja muu säärase sageli jõepõhjast kaldale tiritud mõni poekäru.

“Ei tahaks siin konkreetseid numbreid hakata välja tooma, aga kui aus olla, siis see on suur probleem ja kulu sellega seoses on märkimisväärne,” tunnistas Rimi Eesti formaadijuht Jelena Litvinovitš.