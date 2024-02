Galerii ja kaart ⟩ Aasta puu: kas tead, kus asuvad kodukoha väekad tammed?

Ajakiri Eesti Loodus valis selle aasta puuks hariliku tamme. Pärnumaal on looduskaitsealuseid põlispuid mitukümmend. Kõige võimsam neist on Kastna tamm, mille ümbermõõt on 6,35 meetrit. Eesti kõige kõrgem, 36,5 meetri kõrgune tamm kasvab aga Audru mõisapargis, mis on üks võimsamaid tammikuid Mihklis.