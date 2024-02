Õpetaja: See streik ei andnud mulle midagi juurde

Õpetajate töötasu alammäär oli enne 1803 eurot. 1820eurone alampalk hakkab kehtima 1. jaanuari seisuga. Selleks et suurenenud palgafond omavalitsusteni jõuaks ja nad saaksid hakata uue alammäära järgi õpetajatele palka maksma, on vaja enne korda ajada paberimajandus. Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonivaldkonna juht Mari Annus selgitas, et kuna õpetajate palgatõusuks eraldatav raha tuleb eri ministeeriumide eelarveridadelt, tuleb muuta käesoleva aasta riigieelarvet.