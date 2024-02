Lihula gümnaasiumi ehituse rahastust varjab saladusloor

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare sõnutsi läheks Lihula gümnaasiumi hoone kalkulatsiooni järgi maksma ligikaudu 11 miljonit eurot. Maja põhiprojekt on valmis ja vallavanema teatel kuulutatakse kohe-kohe välja ehitushange. Mullu juunis ütles hariduse abivallavanem Jane Mets Pärnu Postimehele, et ehitushanke kavatseb Lääneranna vallavalitsus välja kuulutada juulis. Küsimusele, mis juhtus, et hange edasi lükkus, vallavanem nüüd ei vastanud.