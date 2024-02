Ettevõtlikud päästjad tõid veneaegse tehnika asemele võimsama “prantslase”

Koonga vabatahtlike päästeseltsi liige Andri Annerviek meenutas, et uut masinat otsides oli kindel tingimus: see peab olema neljaveoline ja suutma maastikul liikuda. Eestist sellist teise ringi masinat ei leia. Nii kammiti rahvusvahelistel veebilehtedel, kuni leiti Choceńi linna vabatahtlike päästekomando poolt müüki pandud nelikveoline päästeauto.

Et automüüjaga ei õnnestunud distantsilt ühendust luua, sõideti maha 1200 kilomeetrit, heas usus, et auto sobib ja see neile müüakse.