Konstatin Pätsi 150. sünniaastapäeva tähistamine Endlas on kui telesaade

Üritusel mõtestavad Pärnumaalt Tahkurannast pärit presidendi elu, tegemisi ja rolli meie riigi sünniloos ajaloolased Küllo Arjakas, Trivimi Velliste ja Rainer Saks. Arjaka sõnutsi on huvitav fakt näiteks see, et kaheksa aastat enne Eesti Vabariigi väljakuulutamist, kui toona 36aastane Päts oli poliitilise paguluse järel Peterburis Krestõ vangla üksikkongis, vaatas ta oma elukaarele üsna pessimistlikult. “Minu elu jaanipäev on möödas, nüüd tuleb ennast sügise vastu valmistama hakata. /---/. Mina tahan jälle Tallinnasse elama asuda, kuid millal ma seal jälle uue kodu olen asutanud, seda ei tea ma mitte,” seisab Pätsi vanglast saadetud kirjas õele.