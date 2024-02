GALERII ⟩ Tõstamaa jahiseltsi maja linti lõikas ka president

Jahimeeste presidenti jälgis küünlakuu külmast ilmakaarest puhuva tuule tuuseldamisel mitukümmend silmapaari. Kohalikud kütid ja kaugemad tulnud pärast seda, kui oli tehtud ühispilt ning kombekohaselt avaldatud austust hommikupoolikul hingekese andnud metsanotsudele. Segatoidult mahaarvatud kärssninad lesisid värsketest kuuseosktest ümbritsetuna avamiseootel jahimaja ees, nagu võtaksid nad talvepäikest. Oodates, millal nende kehad sõidavad sisse vastvalminud ulukite esmatöötluskoha uksest. "Tõeline rõõm on siin täna seista. Õnnitlen Eesti jahimeeste liidu poolt teid maja valmimise puhul ja filosofeerin natike selle juures,” alustas jahimeeste president kõnet. "Jahindus on meie elulaad ja jahindust võime leida terves Eestis, aga kui vaatame tänapäevast maailma, mis nii kiirelt urbaniseerub, ikka rohkem ja rohkem kogunevad inimesed tõmbekeskustesse, olgu siis Tallinn, Tartu või Pärnu, siis jahindus on kindlasti selline asi, mis hoiab maaelu elusana.”