Video ⟩ Vastlapäev “tervitas” ekstreemse libedusega

Politseile oli täna kella 15 seisuga Pärnumaal teada kaheksast liiklusõnnetusest. Õnneks ei saanud üheski neist inimesed viga ja varakahju suhtes pöörduvad juhid kindlustusse. Ka jalgsi liiklejad peavad olema väga tähelepanelikud, kuna kõnniteed on samuti väga libedad. Täna kella 13 seisuga oli Pärnu haiglasse jõudnud kaheksa libeduse tõttu kukkunud inimest. Mitu autoroolis olnud naist ja meest, kellega Pärnu Postimees täna lõuna paiku vestles, tunnistas, et väiksemad maateed panid hommikul närvid korralikult proovile. Paatsalust Pärnusse sõitnud Hasko sõnutsi olid need teed, mida hooldatakse harvem, ülilibedad. “Kui linnas kannatab veel kuidagi sõita, siis maateed olid kohutavad. Üle 50 kilomeetri tunnis sõita ei saanud ja isegi väikesel kiirusel kippus auto kohati libisema,” kirjeldas ta oma hommikust sõitu. Kihnust Pärnusse vuranud Külli jutu järgi oli saarel suurematel teedel kella 6 ajal liiva visatud ja libedust autoroolis tunda ei olnud, kuid Manilaiu sadamast Lindini oli pärast kella 8 tee jääs mis jääs. “Sõitsin Munalaiu sadamast Lindini 30–40ga,” rääkis Külli. “See on täiesti ebanormaalne, seal ei olnud mingit libedustõrjet tehtud. Lindilt kuni Kihlepa tee ristini sai juba päris normaalselt sõita, umbes 50ga. Edasi läks natuke kabedamaks ja sõita kannatas lausa 70ga. Linna kohta ei ütle ma midagi, aga maateed olid väga-väga kehvad.” Külli sõnutsi kulus sõiduks Munalaiu sadamast Pärnu linna piirini täna hommikul poole rohkem aega kui tavaliselt. Kui muidu sõidan Munalaiust Vana-Pärnusse 25–30 minutit, siis täna läks umbes 50 minutit,” ütles ta. Kihnu saarelt pärit naine tõdes, et nii ekstreemseid ilmaolusid nagu täna ta ei mäleta, ent teid saaks tema hinnangul siiski paremini hooldada. “Munalaiust Lindini ei olnud teele pandud midagi, ei liiva, ei soola,” lausus ta, märkides, et teehoole Munalaiust kuni Pootsini on tema meelest muulgi ajal talvel kehv.