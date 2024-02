Häädemeeste vallas Merekülas elab verekoer Race. Koera omanik, mitmesuguseid koeri pidanud Andry Kikkull on veendunud, et tulevikus tal ainult seda tõugu kutsad ongi. “Verekoer pole päris koer, vaid omamoodi elukas. Tema kohta öeldakse, et koer on pandud nina külge,” muigab omanik. Peale suure nina on sel koeral hiigelsuured kõrvad ja tundub, et kui ta neid lehvitaks, võiks lennatagi.