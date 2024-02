PILDID ⟩ Pärnus hakkab sõitma elektribuss

SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste avaldas, et katsetuse üks eesmärke on saada kogemusi kõnealuse bussimudeli tegeliku läbisõidu kohta keskmisest suurema koormatuse ja talviste olude korral. Seetõttu on PÜTKga kokku lepitud kasutada 12,5 meetri pikkust bussi liinil, kus tavaliselt on käigus liigendbuss.