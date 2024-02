Kohalikud põllumajanduse edendajad jõudsid hõbedale

Regionaal- ja põllumajandusminister Madis Kallas kõneles, et ministeerium tänab ja tunnustab neid, kes tegutsevad iga päev selle nimel, et kõikjal Eestis oleks võimalik elada ja meie lauale jätkuks kvaliteetset toitu. "Oma teadmiste, tegude ja pühendumusega on nad andnud suure panuse meie riigi heaolusse ja arengusse," lausus Kallas.