Väiketootjad ja kunded kohtuvad juba kümme aastat OTTi turul

OTT ehk otse tootjalt tarbijale müük loodi selleks, et hoogustada kohalike väiketootjate müüki ja kohaliku toodangu tarbimist ilma vahendajate ja sellest tuleneva hinnalisata. Esialgu pandi müügiletid üles Kooli tänaval ühisgümnaasiumi ees. Kaubeldud on ka Kaubamajaka ja Pärnu haigla juures. Nüüd tegutseb OTT juba mõnda aega igal neljapäeval 15–17 Martensi väljakul.

"OTTiga on nii, et kui sa täna käid ja homme ei tule, siis petad inimest," põhjendab Selberg, miks ta iga kord kohal on. Pealegi ühitab ta linnasõidu muu tarviliku asjaajamisega. Selbergi jutu järgi on talle pakutud Pärnu turul kauplemistki, aga OTT meeldib talle rohkem, sest ostmas käivad teadlikud inimesed, kes valivad, mida nad suhu pistavad. Selle aja jooksul on Selbergil tekkinud kindel klientuur. Paljud neist ongi Rummu talu kaupa ostnud kõik need kümme aastat.