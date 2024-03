Põldma on uusi näitlejaid välja valinud kõik kümme hooaega, mil Leiutajateküla on lapsi rõõmustanud. “Noored on jube head,” iseloomustas ta kandideerijad. Samuti jagas Lotte lugude autor tähelepanekut, et hooaja lõpuks on nad hoopis teistsugused kui alustades: noored inimesed avanevad. Peale osatäitjate väljavalimist algab kolm kuud kestev koolituste ja proovide periood, mille vältel läbivad värsked näitlejad häälekooli ja mitu praktilist koolitust. Loomulikult tuleb selgeks õppida ja lavaküpseks vormida Põldma kirjutatud lood, mida lastele teemapargis ette kandma hakatakse.